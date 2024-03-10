رمضان يبدأ الاثنين في فرنسا

المصدر: رويترز

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أعلن المسجد الكبير في باريس أن الإثنين سيكون أول أيام شهر رمضان في فرنسا حيث أكبر جالية مسلمة في أوروبا، معربًا عن أمله في "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وكتب المسجد الكبير في باريس في بيان "بعد الاطّلاع على المعطيات الفلكية ورصد القمر، حددت الهيئة الدينية للمسجد الكبير في باريس اليوم الأول من شهر رمضان المبارك (...) في فرنسا ليكون الإثنين 11 مارس".

وأعلنت الإمارات والسعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والجزائر أن الإثنين سيكون أول أيام رمضان .

من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم في البلاد، وهو ما أعلنته أيضا سلطنة عمان وليبيا والمغرب.

وقال عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ "نسأل الله أن يأتي هذا الشهر المبارك بوقف فوري لإطلاق النار وسلام عادل ودائم في غزة".

وفي فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، بحسب عدة دراسات، ما يجعل الإسلام ثاني أكبر ديانة في فرنسا حيث أكبر جالية مسلمة في أوروبا.