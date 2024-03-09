بقايا بطاريات تخلصت منها محطة الفضاء الدولية تدخل الغلاف الجوي للأرض

المصدر: د ب أ

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قال مركز مراقبة الفضاء التابع للقوات المسلحة الألمانية، إن بقايا مجموعة بطاريات تخلصت منها محطة الفضاء الدولية قبل ثلاث سنوات دخلت الغلاف الجوي للأرض مجدداً فوق المحيط الأطلسي، الجمعة.

ولم تحدد المتحدثة سيمون ماير مكان سقوط بقايا البطاريات، إلا أنها أشارت إلى أنه من المرجح أن "تكون قد احترقت بدرجة كبيرة" عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وكانت بقايا البطاريات قد حلقت فوق ألمانيا في وقت سابق. وفي الساعة السابعة و21 دقيقة مساء (18:21 بتوقيت غرينتش)، تحركت البقايا من الغرب حتى وسط ألمانيا على ارتفاع 139 كيلومتراً.

وقد رد مسؤولون في وقت سابق يوم الجمعة على تقرير إعلامي أفاد بأن أجزاء من بقايا البطاريات يمكن أن تسقط على ألمانيا.

وقال مركز الطيران والفضاء الألماني (دي إل آر) إن التحليل الأولي أشار إلى أن أجزاء من البطاريات يمكن أن تنجو من الحرارة الناجمة عن دخول الغلاف الجوي للأرض وتصل إلى سطح الأرض.

وأضاف المركز الألماني أنه على الرغم من أن مجموعة البطاريات ستمر عبر ألمانيا عدة مرات، إلا أنه يمكن اعتبار الخطر على ألمانيا "غير مرجح إحصائياً".

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، المعنية بالسفر إلى الفضاء، إن آليات الاستجابة للأزمات موجودة حال تصادم بقايا البطاريات بألمانيا، خلافاً للتوقعات.

وتم فصل مجموعة البطاريات، التي ذكرت تقارير أنها بحجم سيارة وتزن 2.6 طن، عن محطة الفضاء الدولية في 21 مارس 2021. وكان من المتوقع أن يحترق جزء كبير منها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، لكن يمكن أن تصل شظايا منها إلى سطح الأرض.