فرنسية تطلق على مولودها اسم جزائري ساعدها في ولادته

المصدر: د ب أ

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أطلقت امرأة فرنسية على مولودها اسم رجل ساعدها في ولادته، بعد أن أنجبته بشكل غير متوقع على رصيف بالقرب من باريس.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أمس، أن المرأة (34 عاماً) فوجئت بآلام المخاض في الشارع في الوقت الذي كان يمر فيه رجل بسيارته.

وتوقف رجل الإطفاء السابق الجزائري، الذي يقيم بشكل غير شرعي في فرنسا، على الفور، وساعد المرأة أثناء الولادة.

وقال الرجل للصحيفة إنه خلال عمله مع فرقة الإطفاء في الجزائر، تعرض بالفعل لمواقف من هذا النوع.

وعندما زار الأم في المستشفى، علم أنها أعطت ابنها الصغير اسمه رابح.

وشكر عمدة حي «أولناي-سو-بوا» في باريس، الذي جرت فيه واقعة الولادة، المتطوع الشجاع.

ويأمل الرجل الآن في الحصول على أوراق الإقامة حتى يتمكن من العمل في مهنته الفعلية مرة أخرى.