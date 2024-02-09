إصابة 13 سائحاً دنماركياً في حادث تحطم حافلة بتايلاند

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤولون اليوم الجمعة أن 13 سائحا من الدنمارك في تايلاند أصيبوا بعد فقدان السيطرة على الحافلة التي كانوا على متنها وتحطمها في إقليم ماي هونغ سون الجبلي النائي بشمال البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل سائق الحافلة السياحية وعمره 50 عاما بعد نقله إلى المستشفى عقب وقوع الحادث في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال رئيس بلدية المنطقة أنيك بانتايوم لرويترز إن 13 سائحا دنماركياً يتلقون العلاج في المستشفى. وأصيب أربعة منهم بجروح خطيرة وكسور.

وذكرت الإذاعة التايلاندية الرسمية أن السائحين كانوا في طريقهم إلى حفل.