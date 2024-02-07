القبض على رجل قتل زميله وقطع أوصاله وحفظها بالثلاجة في نيويورك

المصدر: د ب أ

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قامت الشرطة بتعقب رجل قتل زميله في الغرفة بشقتهما في بروكلين، وقطع أوصاله ووضع جسده في الثلاجة بعد تقطيعه إلى أجزاء، بحسب ما ذكرته الشرطة يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وأفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" بأن نيكولاس ماكجي /45 عاما/ كان يقضي عقوبة السجن في فيرجينيا بتهمة انتحال شخصية آخر، عندما ألقت شرطة نيويورك القبض عليه بعد اكتشاف الحادث المروع في 22 من يناير الماضي.

وقال رئيس المباحث جوزيف كيني في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إن كوشين جيلزر /40 عاما/، كان يقيم بصورة مؤقتة في شقة ماكجي بشارع نوستراند في شرق فلاتبوش، حيث كان يعيش مع صديقته منذ فترة طويلة هيذر ستاينز /45 عاما/.

ويشار إلى أن جيلزر كان مسجلا لدى الشرطة بسبب ارتكابه جريمة جنسية، حيث أدين في عام 2004، بالاعتداء الجنسي.

وقال رئيس المباحث إن جيلزر وماكجي سبق وأن تشاجرا في مارس 2022، حول المخدرات وعدم دفع الإيجار.

أخبر ماكجي أفراد من شرطة نيويورك، أجروا تحقيقا معه في سجن فيرجينيا، أنه كانت هناك مواجهة بينه وبين جيلزر بشأن الإيجار، وأنهما تجادلا بهذا الشأن.

وأوضح رئيس المباحث أن ماكجي "انتظر حتى نام الضحية، ثم ضربه بمطرقة، فاستيقظ الضحية... وفي هذا الوقت قام ماكجي بإخراج سكين وطعنه".

وأضاف رئيس المباحث أن المهاجم قام بتقطيع أوصال جيلزر ولف القطع ووضعها في أكياس سوداء، ثم وضع الأكياس في الثلاجة بالشقة، وأغلق الباب بالغراء ولفه بشريط لاصق. وقالت الشرطة إنه غادر المدينة في وقت ما بعد يونيو 2023.

وبعد هذا الاكتشاف المروع، تم إلقاء القبض على ستاينز ووجهت إليها تهمة إخفاء جثة بشرية.

وقالت المصادر إن ماكجي اتُهم بالقتل، وأنه سيتم إعادته إلى بروكلين لحضور جلسة استماع في المحكمة.