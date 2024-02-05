إخلاء مدارس في ألمانيا بسبب رسالة عبر البريد الإلكتروني

المصدر: د ب أ

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أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد اليوم، بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.

وأوضح المتحدث أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر نحو الساعة الثانية عشر ظهراً (بالتوقيت المحلي).

وذكر أن الرسائل وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.