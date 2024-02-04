عقوبة جديدة لتسلق النصب التذكارية في بريطانيا

المصدر: رويترز

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استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية.

وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولاراً).

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت أقلية محدودة تبنَّت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمناً فادحاً من أجل حقهم في الاحتجاج.

وأضاف كليفرلي، اليوم: «الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا، لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز، ولا يمكن أن تستمر».

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من خطة، سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.

وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، تظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أعقب الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 27365 فلسطينياً قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.