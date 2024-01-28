العثور على 700 قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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اكتشف عمال بناء في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، أثناء أعمال حفر، مئات من القنابل الصغيرة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما ذكرت الشرطة في بلدة تورجاو شمال شرقي مدينة لايبتسيغ اليوم.

وأوضحت الشرطة أن بعض هذه القنابل تم اكتشافه أول من أمس، وعندها تم استدعاء خبراء متخصصين في تفكيك القنابل.

وبعد ذلك، تم اكتشاف المزيد من القنابل، ما أدى إلى الوصول بالعدد الإجمالي لهذه القنابل إلى ما يقرب من 700 قنبلة.

وفي أعقاب ذلك، تم نقل هذه القنابل بعيداً تمهيداً للتخلص منها عن طريق الفنيين المختصين.

يُذكر أن هذه القنابل تعرف بالألمانية بـ«فورف جراناته» (قنابل رمي)، وهي قنابل صغيرة يتم إطلاقها من مسدس إطلاق قذائف أو ما شابهه. وجرت العادة أن يعثر عمال بناء في ألمانيا على قنابل غير منفجرة أثناء أعمال الحفر.