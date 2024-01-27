لأول مرة.. تنفيذ الإعدام في أمريكي باستخدام غاز النيتروجين

المصدر: د ب أ

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نفذت ولاية ألاباما الأمريكية، مساء الخميس، حكم الإعدام بحق رجل باستخدام نقص النيتروجين، وهي وسيلة غير مجربة، وصفها شاهد بأنها عبارة عن "إعدام تعذيبي" صدم مسؤولي السجن في الغرفة الذين "بدا عليهم الانزعاج بسبب مدى سوء العملية".

وتم الإعلان عن موت كينيث يوجين سيمث الساعة الثامنة و25 دقيقة مساء الخميس (02:25 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) في مركز ويليام هولمان الإصلاحي في مدينة اتمور بولاية ألاباما.

وكانت هذه ثاني محاولة للولاية لإعدام سميث (58 عاماً) الذي دين بقتل امرأة في عام 1988. وفي عام 2022، وتم إلغاء عملية إعدامه بالحقنة القاتلة بعدما استغرق مسؤولو ألاباما ساعة في محاولة لتحديد الأوردة لحقن العقاقير.

واستغرقت عملية الإعدام الخميس نحو 22 دقيقة، حيث تم وضع قناع على وجه سميث، الذي كان موضوعاً على نقالة، وتم من خلاله تدفق غاز النيتروجين لمدة 15 دقيقة، حسبما قال مفوض الإصلاحيات جون هام للصحفيين.

وقال المدعى العام بالولاية ستيف مارشال في بيان: "لقد تم تحقيق العدالة"، مضيفا أن غاز النيتروجين "أثبت الآن أنه طريقة فعالة وإنسانية للإعدام"، وهي الطريقة "التي كان من المفترض أن تكون كذلك".

لكن شهوداً حضروا عملية الإعدام قالوا إن سميث كافح من أجل البقاء على قيد الحياة لعدة دقائق.