يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر

المصدر: د ب أ

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قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا، حسبما ذكرت وكالات إنفاذ القانون في وقت متأخر من أمس.

ووقع الحادث في متجر في بلدة مورفيلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً)، حسبما قال مكتب المدعي العام والشرطة.

ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساء بالتوقيت المحلي (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية والرجل كانا على علاقة في الماضي، ما قد يمثل دافعاً محتملاً.

ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة. وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَبْ أحد.