إحباط تهريب مخدرات بحاوية أوراق طباعة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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اعتقلت السلطات الألمانية 11 شخصاً يشتبه في أنهم من مهربي المخدرات، بعد اكتشاف 48 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حاوية في ميناء هامبورغ.

وأوضح مكتب تحقيقات الجمارك في هانوفر ومحققون من بريمن، اليوم، أن المعتقلين أعضاء في مجموعة هربت المخدرات من أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن المشتبه فيه الرئيس يبلغ من العمر39 عاماً.

وتم ضبط المخدرات، التي تبلغ قيمتها السوقية 2.4 مليون يورو (2.6 مليون دولار)، يوم الأربعاء الماضي في حاوية محملة بأوراق طباعة في الميناء.

وعرضت سلطات إنفاذ القانون صوراً أظهرت كيف تم إخفاء الكوكايين داخل تجويفات في رزم أوراق الطباعة.