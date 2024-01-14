العثور على جثة فتاة ألمانية مفقودة بمنطقة جبلية في إيطاليا

المصدر: د ب أ

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كشف عمال إنقاذ، أمس، أن فتاة ألمانية (16 عاماً) لقيت حتفها، بعدما سقطت في منطقة جبلية خلال عطلة عائلية في مقاطعة بولزانو الإيطالية.

وأوضحت هيئة الإنقاذ الجبلية أنه تم العثور على جثتها وسط الثلوج عند سفح مسار في سلسلة دولوميت الجبلية أول من أمس.

وأبلغ والدا الفتاة بفقدانها قبل ذلك. وذكر تقرير أن الفتاة، التي تنحدر من كولونيا، غادرت مكان إقامتها في الصباح الباكر للتنزه ولم تعد.

ويُعتقد أنها انزلقت على مسار جليدي أثناء سيرها وسقطت من ارتفاع عدة أمتار.