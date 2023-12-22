تفاصيل جديدة حول واقعة خطف فتاتين من مصعد في مصر

المصدر: البيان

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قررت جهات التحقيق في مصر بشأن واقعة خطف طفلتين من مصعد في مدينة نصر، حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بمساعدة والد حنين وجنى طفلتي مدينة نصر، وتخديرهما داخل مصعد بمدينة نصر.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة جنى، 14 سنة، إحدى الطفلتين والتي روت تفاصيل الحادث، وتعرفت على أحد المتهمين الذي يدعى سامح، بأنها هو من خدرهما خلال محاولته خطفهما كما خطف والدها شقيقتهما الأصغر حنين.

وأصدر جهات التحقيق قرار بضبط وإحضار والد طفلتي مدينة نصر، بعد تخديرهما داخل مصعد وأخذ أحدهما والسفر بها دون رغبتها خارج البلاد، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصري كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد.

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين بإصطحاب طفلتين من أحد المصاعد#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/obdOupphNv — وزارة الداخلية (@moiegy) December 21, 2023

وحول خطف طفلتين من المصعد، كشف الفحص الأمني أن والدة الطفلتين مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة تقدمت ببلاغ للقسم يتضمن أخذ طليقها محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرون إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين استعانة والد الطفلتين بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، ومغادرته البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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