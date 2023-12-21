الداخلية المصرية تكشف مفاجأة حول هوية خاطف طفلتين من مصعد

المصدر: دبي - وائل زكير

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كشفت وزارة الداخلية المصرية عن مفاجأة حول هوية خاطف طفلتين من مصعد ، وذلك بعد انتشار فيديو انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر اعتداء رجلين على طفلتين في مصعد وتخديرهما واقتيادهما وخطفهما بالقوة.

وقالت الداخلية المصرية في حسابها على منصة " إكس " إن السلطات تحركت "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد."

وأضافت: "تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببلاغ للقسم، يتضمن قيام طليقها وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك."

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية إنه بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وأعلنت الداخلية أنها تمكنت من ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وأقر الشخصان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وقالت الداخلية المصرية إنها اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولت مقطع فيديو يوضح خطف طفلتين من داخل مصعد وأثار المقطع المرعب غضبا كبيرا في مصر ، وطالب البعض بتوقيع أقسى عقوبة على الخاطفين مهما كانت المبررات.

#وزارة_الداخلية.

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بإصطحاب طفلتين من أحد المصاعد .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة #مدينة_نصر_ثالث_بالقاهرة) ببلاغ للقسم… pic.twitter.com/v2ERRCtHp1 — وزارة الداخلية (@moiegy) December 20, 2023