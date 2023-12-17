فتى بريطاني يعود إلى بلده بعد 6 سنوات من فقدانه في فرنسا

المصدر: د ب أ

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عاد أخيرا أليكس باتي إلى المملكة المتحدة، بعد ستة أعوام من اختفائه أثناء إجازة كان يقوم بها مع أمه وجده في إسبانيا، بحسب ما علمته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وعاد الشاب /17 عاما/، الذي كان يبلغ من العمر 11 عاما عندما اختفى، من فرنسا بينما يستعد المحققون لعقد مؤتمر صحفي في مقر شرطة مانشستر الكبرى.

وعثر عليه الطالب فابيان أكسيديني بينما كان يسير بمفرده بالقرب من مدينة تولوز بجنوب فرنسا، في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء.

وكانت جدته والوصية القانونية عليه، سوزان كاروانا، قالت في وقت سابق إنها "لا تطيق الانتظار" لرؤيته لدى عودته.

وأضافت كاروانا، التي تنحدر من بلدة أولدهام في مانشستر الكبرى: "لا أستطيع أن أعبر عن مدى ارتياحي وسعادتي بسبب العثور على أليكس آمنا وبصحة جيدة".

فيما قال أكسيديني إن باتي أخبره بأنه كان يقوم بنزهة في الجبال القريبة منذ أكثر من أربعة أيام، في محاولة للعودة إلى إنجلترا.