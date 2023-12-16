موجة شديدة الحرارة تجتاح أستراليا ورجال الإطفاء يكافحون الحرائق

المصدر: رويترز

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تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا اليوم السبت لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

وقالت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إن أكثر من 50 حريقا مشتعلة اليوم السبت، وتم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

وكتبت الخدمة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أكثر من 700 من رجال الإطفاء والعاملين في مكافحة الكوارث يعملون في أنحاء الولاية لمكافحة الحرائق وسط "مخاطر شديدة لاشتعال حرائق واسعة الانتشار".

وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت إن التحذيرات من الموجة الحارة وخطر اندلاع حرائق صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، بينما من المتوقع أن تشهد ولاية جنوب أستراليا موجة حارة، لكن لم تصدر تحذيرات من اندلاع حرائق.

والطقس الحار يزيد من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة بالفعل وسط ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، صدرت تحذيرات من حدوث حرائق في أجزاء من أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد موسمين هادئين مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات أتت على منطقة بحجم تركيا وقتلت 33 شخصا في موسم 2020/2019.