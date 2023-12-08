يتقاضى معاش والدته المتوفاة لمدة عام بمساعدة أم مزيفة

المصدر: د ب أ

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خدع متهم سلوفاكي سلطات بلاده لمدة عام، بمساعدة امرأة ادَّعى أنه والدته؛ ليستمر في تقاضي معاش أمه المتوفاة.

وترددت أنباء أن شخصاً يبلغ من العمر 52 عاماً من قرية روزنافسكي بيستري شرقي سلوفاكيا، دفن والدته المتوفاة سراً، واستمر في تحصيل معاشها التقاعدي لمدة عام بمساعدة «أم بديلة مزيفة».

ووفقاً لما أعلنته الشرطة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس، فإن الأم الحقيقية توفيت قبل عام في ديسمبر.

وقالت الشرطة إن الاحتيال للحصول على المعاش التقاعدي لم يظهر للعلن إلا يوم الاثنين من هذا الأسبوع، عندما حاول الشخص مرة أخرى، على ما يُزعم، تحصيل معاش والدته من مكتب البريد في مدينة روزنافا.

ولاحظ موظفو البريد أن المرأة العجوز التي ترافقه باعتبارها أمه المزعومة لم تشبه على الإطلاق الصورة الموجودة على بطاقة الهوية التي قدمها، فأبلغوا الشرطة التي شرعت في عملية مطاردة بحثاً عن الأم المفقودة، وفتشت منزل الشخص.

وعثر رجال الشرطة على جثة امرأة يُقدَّر عمرها بـ70 عاماً مدفونة في أرضية القبو الطينية.

وبعد أن أثبت أحد المختبرات هوية المرأة المتوفاة، يجرى الآن تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأم قد توفيت نتيجة لأسباب طبيعية أم أنه قُتلت.

وعلى أقل تقدير، يواجه الابن عقوبة الاحتيال من أجل الحصول على معاش تقاعدي وانتهاك حرمة الموتى.