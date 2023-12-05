وفاة أمريكية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش بجزر البهاما

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة إن امرأة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية لقيت حتفها بعد تعرضها لهجوم من قبل سمكة قرش خلال ممارسة رياضة التجديف في جزر البهاما صباح أمس الاثنين.

وقالت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما، في بيان لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، إن المرأة البالغة من العمر 44 عاما، وهي من بوسطن، كانت تمارس رياضة التجديف مع أحد أقاربها بعيدا عن الشاطئ في منتجع غرب نيو بروفيدانس نحو الساعة 11:15 صباحا (1615 بتوقيت جرينتش) "عندما تعرضت للعض من قبل سمكة قرش".

وقال البيان إن أحد رجال الإنقاذ المناوبين في المنتجع، والذي لم تذكر الشرطة اسمه، شهد الهجوم وخرج في قارب إنقاذ، حيث سحب المرأة والرجل على متنه.

وقالت الشرطة إنه بمجرد وصول المرأة على متن السفينة، أجرى رجال الإنقاذ عملية الإنعاش القلبي الرئوي بينما كانت السفينة متجهة إلى الشاطئ، لكن المرأة "عانت من إصابة بالغة في الجانب الأيمن من جسدها"، مضيفة أنه تم إعلان وفاتها في مكان الحادث.

ولم تذكر الشرطة اسم المرأة في انتظار إخطار أقرب أقربائها، بحسب البيان.

وقالت الشرطة "لقد تم فحصها في مكان الحادث من قبل رجال الإسعاف، الذين خلصوا إلى عدم وجود أي علامات حيوية على الحياة ".

ولم يتضح على الفور نوع سمكة القرش التي عضت المرأة ولا حجمها.

ووفقا لملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة، قبل وفاة المرأة، تم توثيق 32 هجوما غير مبرر لأسماك القرش في جزر البهاما منذ عام 1749.