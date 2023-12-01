إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعيد تقييم الحقن البلاستيكية الصينية

المصدر: د ب أ

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قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها تجري تحقيقا في قصور محتمل بالحُقن البلاستيكية الصينية الصنع.

وأضافت الهيئة الرقابية أمس الخميس أنها تعمل على تقييم الحقن البلاستيكية الصينية على خلفية مشاكل مثل حدوث تسريب أو كسر، وأمور أخرى. وتابعت الوكالة بالقول إن الحقن الزجاجية، والمعبئة مسبقا، وتلك المستخدمة للأغراض الفموية أو السطحية ليست قيد التقييم حاليا.

واستطردت الوكالة أنها على دراية بمشاكل الجودة من عمليات سحب الحقن الأخيرة، وعن تقارير الأجهزة الطبية وغيرها من الشكاوى بشأن الحقن التي تنتجها مواقع مختلفة في الصين.

وقالت وكالة الغذاء والدواء إنها تعتزم العمل مع المنتجين لضمان اتخاذ خطوات تصحيحية ملائمة، وقد تمنع دخول الحقن المصنوعة في الصين الأراضي الأمريكية، حال الضرورة.