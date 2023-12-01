بيع كراسة رسم الرسام الألماني كاسبر ديفيد فريدريش بـ 1.8 مليون يورو

المصدر: د ب أ

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تم بيع كراسة رسم، للرسام الرومانسي الألماني، كاسبر ديفيد فريدريش (1774-1840)، في دار "جريسيباخ" للمزاد العلني في برلين أمس الخميس، بإجمالي مبلغ، يزيد عن 8ر1 مليون يورو(96ر1 مليون دولار).

وكانت قيمة "كراسة رسم كارلسروه" قد قدرت سابقا بمبلغ 5ر1 مليون يورو.

وبلغ سعر المزاد 45ر1 مليون يورو، لكن السعر الإجمالي مع عمولة المشتري لدار المزاد، بلغ 819ر1 مليون يورو. ولم تكن هناك أي معلومات في بادئ الأمر عن ملاك جدد.

وكانت كراسة الرسم، تخص أسرة، تعيش في مدينة "كارلسروه" منذ أكثر من 200 عام. وطبقا للمزاد العلني، فإن هذه هي آخر نسخة مجلدة معروفة، من كراسة الرسم، من قبل الفنان، التي لا تزال ملكية خاصة .