شجار عائلي يتسبب في تحويل مسار طائرة

المصدر: د ب أ

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اضطرت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية كانت في طريقها من ميونخ إلى تايلاند للهبوط الطارئ في الهند بسبب واقعة تمت على متنها.

وأكدت لوفتهانزا، أمس، أن الطائرة اضطرت إلى تحويل مسارها إلى العاصمة الهندية نيودلهي أول من أمس.

وكان سبب ذلك «سلوك منفلت لراكب كان من الممكن أن يعرّض الأمن والسلامة على متن الطائرة للخطر». وتم تسليم الراكب إلى السلطات في دلهي.

ووفقاً لتقارير وكالتي الأنباء الهنديتين «برس ترست أوف إنديا» و«وكالة أنباء آسيا الدولية»، أثار راكب تردد أنه ألماني شجاراً على متن الطائرة.

وأفادت التقارير بأن الراكب (53 عاماً) كان يصرخ في وجه زوجته، كما قذف الزوج الطعام، وحاول إضرام النار في بطانية بقداحة، ولم تتسنَّ معرفة سبب الشجار.

وطلب الطيارون السماح بهبوط طارئ عندما لم يمتثل الراكب لتعليمات طاقم الضيافة.