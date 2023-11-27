إغلاق غرف عرض بمتحف اللوفر في فرنسا بسبب تسرب مياه

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلق متحف اللوفر في باريس عدداً من غرف العرض بعد حدوث أضرار ناجمة عن انفجار أنبوب في منتصف نوفمبر الجاري.

وأوضح المتحف أنه تم إغلاق غرفة سالي دي لا شابيل، التي تعد جزءاً من معرض «نابولي إن باريس» الدائر حالياً. ولم تتضرر أي من الأعمال الفنية.

وقال المتحف، على موقعه الإلكتروني: «لأسباب خارجة عن إرادتنا، تم إغلاق جزء من معرض (سالي دي لا شابيل) أمام الجمهور. نعتذر عن الإزعاج».

وتم اكتشاف الأنبوب المنفجر في جزء من المتحف يصعب الوصول إليه. وسوف يستمر عرض الجزء الأول من المعرض في غراند غاليري في جناح دينون حتى الثامن من يناير 2024.