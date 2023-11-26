ولادة وحيد قرن نادر شبه منقرض في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ولد عجل نادر من وحيد القرن السومطري، في حديقة وطنية في إندونيسيا، وهو العجل الثاني من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، الذي يولد في الحديقة هذا العام.

وقالت وزارة البيئة والغابات، في بيان، اليوم، إن العجل الذكر، هو نتاج التزاوج بين وحيد قرن ذكر، يدعى هارابان ووحيد قرن أنثى محلية، تدعى دليلة. وهو خامس عجل، يولد في منطقة محمية وحيد القرن «واي كامباس»، في سومطرة منذ ولادة أنداتو في عام 2012.

وقالت وزيرة البيئة والغابات، سيتي نوربايا: «نحن ممتنون لميلاد العجل الخامس، في واي كامباس. وهذا يؤكد مرة أخرى التزام الحكومة الإندونيسية بالحفاظ على وحيد القرن، لا سيما وحيد القرن السومطري».

والعجل، الذي لم يطلق عليه اسم بعد، هو أول مولود لدليلة، التي تبلغ سبع سنوات، وثاني وحيد قرن يولد في الحديقة.