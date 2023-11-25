وريث شانيل يصبح أغنى أغنياء سويسرا بثروة تقدر بـ 47.6 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أصبح وريث دار شانيل للأزياء الراقية، جيرارد فيرتيمير، أغنى أغنياء سويسرا بعدما زادت ثروته إلى ما يصل إلى 42 مليار فرانك سويسري (6ر47 مليار دولار) العام الماضي، بفضل زيادة الإقبال على شراء السلع الراقية، بحسب مجلة بيلانتس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يقيم فيرتيمير الذي يسيطر على دار الأزياء الباريسية التي تنتج عطر "شانيل نمبر 5"، في جنيف.

وقالت المجلة في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص في سويسرا، إن عاما قياسيا من مبيعات الأزياء والعطور والمجوهرات زاد ثروة فيرتيمير لتتجاوز، لأول مرة، ثروة عائلة كامبراد المؤسسة لأيكيا.

وقدرت بلومبرج أن صافي ثروة فيرتيمير بلغ 8ر44 مليار دولار حتى 27 يونيو 2023. وبلغت عائدات الشركة المملوكة لعدد محدود، 2ر17 مليار دولار في 2022.