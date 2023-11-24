بعد 11 عاماً.. الحمض النووي يُسقط قاتلاً

المصدر: د ب أ

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أدى تحليل للحمض النووي إلى اعتقال مشتبه فيه (67 عاماً)، على صلة بعملية قتل زوجين ألمانيين قرب العاصمة البولندية وارسو، قبل أكثر من 11 عاماً، حسبما أفاد ممثلو الادعاء في وارسو، اليوم الجمعة.

وتوفي الزوجان الستينيان حينها، أثناء سفرهما عبر بولندا في طريقهما إلى أوكرانيا وهما يقودان حافلة صغيرة، متأثرين بجراح نجمت عن طلقات نارية في مجمع مكون من حدائق صغيرة قرب العاصمة البولندية في مايو 2012. كما عثر على آثار جروح سكين على جسد الرجل.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام، زيمون بانا، إنه عثر على آثار الحمض النووي في مسرح الجريمة. ويقبع المشتبه فيه حالياً في السجن لقضاء عقوبته لإطلاق النار على ابنه.

ونظراً لعدم وجود شهود في مسرح الجريمة الواقع في مكان ناء، لم يكن من الممكن تتبع القاتل، وتم إسقاط القضية في عام 2013.

وقال ممثلو الادعاء إن "الاستعادة الدقيقة للآثار والأدلة في مكان الحادث من قبل ضباط الشرطة سمحت بتجديد التحقيق واستخراج المواد البيولوجية باستخدام أحدث أساليب التحقيق في مختبر الطب الشرعي في مقر شرطة وارسو بعد سنوات".

واتهم الرجل بقتل الزوجين الألمانيين اللذين كان عمرهما آنذاك (61 و62 عاماً) على التوالي.

ولا يزال دافع الجريمة المزدوجة غير واضح.