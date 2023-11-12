أسد هارب يتسبب بفوضي لعدة ساعات في بلدة إيطالية

المصدر: د ب أ

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تسبب أسد هارب من سيرك في ساعات من الإثارة في مدينة لاديسبولي الساحلية الإيطالية يوم السبت.

وجاب الحيوان المفترس شوارع البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة، وتقع شمال روما، في فترة ما بعد الظهر.

وطالب عمدة المدينة أليساندرو جراندو السكان بأن "يكونوا حذرين للغاية".

واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن يتم تهدئة الحيوان والإمساك به مجددا.

وتم تداول عدة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر الحيوان وهو يتبختر في شوارع المدينة وعلى طول الأرصفة.

والتزم معظم السكان منازلهم وشققهم كإجراء احترازي. كما علق البعض مؤقتا في سياراتهم.

وتم رصد الحيوان في وقت لاحق خارج لاديسبولي.

وفي وقت لاحق من المساء، جرى تحديد مكان الأسد وتم تخديره، بحسب رئيس البلدية. ثم نام الأسد بعد بضع دقائق وتم إعادته إلى السيرك.