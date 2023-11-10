الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: واس

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم "الجمعة"، وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الديوان في بيان أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "سيصلى عليه يوم "الأحد"، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، داعياً الله أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".