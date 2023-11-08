بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للحد من السلوكيات المزعجة في المجتمع

المصدر: رويترز

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بدأ في بريطانيا اليوم الأربعاء تطبيق حظر على تعاطي أو حيازة أكسيد النيتروز، والمعروف باسم "غاز الضحك"، وهو حظر ستقوم السلطات بموجبه بمعاقبة من تضبطهم أثناء إنتاجه أو توفيره أو بيعه بالسجن لفترات طويلة.

وانتشرت المادة، التي تسبب الشعور بالنشوة والاسترخاء والانفصال عن الواقع، خاصة بين الشباب. وتقول الحكومة إنها تتسبب في ظهور سلوكيات مزعجة في المجتمع وتشكل خطرا على الصحة.

وقال وزير شؤون الشرطة كريس فيلب في بيان "استخدام هذه المادة في الأماكن العامة تسبب لفترة طويلة في سلوك معاد للمجتمع بما يشكل آفة للمجتمعات وهو أمر لن نقبل به".

وبموجب هذا الحظر الجديد، يواجه من يسيئون استخدام غاز الضحك باستمرار فرض الغرامات أو السجن لمدة تصل إلى عامين، مع مضاعفة عقوبة السجن القصوى إلى 14 عاما للإتجار في هذه المادة.

ويستثني من هذا الحظر استخدامه للأغراض المشروعة بما في ذلك الرعاية الصحية وطب الأسنان وفي الصناعات الأخرى. وقالت الحكومة إنه ليس من الضروري الحصول على تراخيص لاستخدامه حينها لكن سيتعين على المستخدمين إثبات "حيازته بشكل قانوني" وأنه ليس للتعاطي.