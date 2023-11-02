القبض على أسترالية تسببت بوفاة 3 أشخاص بعد إطعامهم وجبة محضرة من فطر سام

المصدر: د ب أ

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ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فيما يتعلق بوفاة ثلاثة أشخاص في أغسطس في تسمم مشتبه به بفطر عيش الغراب (مشروم).

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا. وتوفيت امرأتان /66 و70 عاما/ في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل /70 عاما/ في 5 أغسطس.

ونقل رجل ثان إلى المستشفى في حالة حرجة ولم يخرج إلا في 23 سبتمبر.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة /49 عاما/ في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن صباح اليوم الخميس وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادث.

وذكرت شرطة فيكتوريا في بيان: "التحقيق لا يزال جاريا".

وفي أبريل، أصدرت وزارة الصحة في فيكتوريا تحذيرا من المشروم السام.

وحذرت الوزارة: "ما لم تكن خبيرا، لا تقطف وتأكل المشروم البري في فيكتوريا".