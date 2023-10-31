إرسال 1500 ذبابة فاكهة إلى الفضاء لإجراء تجارب علمية عليها

المصدر: د ب أ

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أفادت الأكاديمية الروسية للعلوم بأنها تعمل على تجهيز آلاف الذبابات لإرسالها إلى الفضاء بهدف إجراء التجارب عليها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت مديرة مختبر الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الروسية، إيرينا أوجنيفا، أن المؤسسة تعتزم إرسال 1500 ذبابة فاكهة على متن مختبر "بيون - إم" الذي من المقرر أن تطلقه روسيا إلى مدارات الأرض في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بهدف اختبار قدرات هذه الكائنات على التأقلم مع الظروف الفضائية وظروف انعدام الجاذبية.

وقالت أوجنيفا: "أجرينا تجربة مماثلة عام 2014، عندما أرسلنا ذباب الفاكهة على متن القمر العلمي /فوتون -إم/، حيث بقيت هذه الكائنات في الفضاء لمدة 45 يوما، وتمت إعادتها بعد ذلك إلى الأرض، والجيل الجديد الذي حصلنا عليه من هذه الحشرات تم إرساله بعدها إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضافت أنه "خلال تلك التجربة، تم اكتشاف أن الذباب تأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية وتمكن من التكاثر، والجيل الثاني من هذه الحشرات تكاثر بشكل أكبر"، موضحة أن هدف الدراسة هو معرفة تأثير الرحلات الفضائية الطويلة على الكائنات، وتأثير الإشعاعات الفضائية عليها أيضا، الأمر الذي سيساعدنا في معرفة هذه التأثيرات على الرواد الذين سترسلهم روسيا إلى الفضاء وإلى محطتها المدارية الجديدة".