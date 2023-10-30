نفوق حوت قاتل جنح على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكا

المصدر: د ب أ

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نفق أحد حيتان الأوركا القاتلة بعد أن جرفته الأمواج على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكا يوم الأحد.

وكان قد تم رصد الحوت في البداية على طول الساحل باتجاه فرنسا في الصباح، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

وجرفته الأمواج بعد ذلك على الشاطئ في بلدة المنتجعات "دي بان" في فترة ما بعد الظهيرة ونفق بعد ذلك بوقت قصير.

وفشلت محاولات دفع الحوت من أجل العودة للسباحة في مكان أعمق في البحر باستخدام قارب إنقاذ، وفقا للتقرير.

ولا يزال من غير الواضح الأسباب التي جعلت الحوت يصل إلى الشاطئ.

وقال المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية لوكالة الأنباء البلجيكية إن حوت الأوركا بدى نحيلا للغاية، مما قد يشير إلى سوء حالته الصحية. وقال المعهد إنه سيتم تشريح جثة الحيوان اليوم الاثنين.

يشار إلى أن رصد حوت الأوركا، الذي يشار إليه أحيانا باسم الحوت القاتل، أمر غير معتاد نسبيا في بحر الشمال. لكن في أكتوبر من العام الماضي، تقطعت السبل بحيتان أوركا أخرى ونفقت أيضا على ساحل بحر الشمال في هولندا.