حادث مروري يتحول إلى جريمة اختطاف ووفاة منفّذها

المصدر: د ب أ

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تحوَّل حادث مروري عادي إلى جريمة اختطاف انتهت بمقتل منفّذ الجريمة وإصابة آخرين.

وكشفت الشرطة النرويجية أن رجلاً تورط في البداية في حادث مروري مع سيارة أخرى كان يوجد فيها أسرة لديها طفلان، في وقت متأخر من مساء أمس ببلدية راندابيرغ جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة، في بيان صحفي، أن الرجل فر من مكان الحادث وكان مسلحاً، وبعد فترة وجيزة، تمكن من الوصول إلى سيارة أخرى، واحتجز السائق كرهينة.

وتتبعت الشرطة السيارة، حيث أطلق الرجل النار على أحد أفراد الشرطة من النافذة أثناء قيام الثاني بتتبعه، ثم أعقب ذلك تبادل إطلاق نار أصيب خلاله الرجل والرهينة وفرد شرطة.

وتم نقل الرجل، الذي يتراوح عمره بين 40 و50 عاماً، إلى مستشفى قريب، ثم أُعلنت وفاته بعد فترة وجيزة، فيما أصيب الرهينة بجروح متوسطة إثر تعرضه للأعيرة النارية، لكن حالته ليست خطيرة.