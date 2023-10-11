اللون والمذاق: كيف تكتشف الوسابي الحقيقي من المقلد

المصدر: د ب أ

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يأتي الوسابي الحقيقي من نبتة يابانية لها مذاق الفجل المميز.

والمشكلة أن هذه النبتة هي أحد أغلى الخضروات في العالم. وفي أوروبا، يتراوح السعر الباهظ للفجل لصناعة المعجون الأصلي من 100 إلى 300 يورو للكيلو.

وهذا يعني أنه لا يوجد نقص في المنتج الأخضر المقلد.

وبشكل مثالي يأتي الوسابي مقطعا. وحينها ستعلم أنك تحصل على معجون عالي الجودة لوجبة السوشي خاصتك. وإذا كان هذا الوسابي حقيقيا، فسوف تكون القطع مقطعة لشرائح رفيعة ويكون المعجون الناتج ليس كريمي مثل المنتجات المقلدة الرخيصة.

وعادة ما تكون خلطات التوابل الخضراء التي تقدم في المطاعم والمتاجر مصنوعة من الفجل العادي الذي يضاف إليه مسحوق الخردل والملونات الصناعية. وهذه الأنواع من المعاجين تسمى "وسابي" أيضا حيث يضاف إليها كميات ضئيلة لا تتعدى 3 % من الوسابي الحقيقي.

ويمكن العثور على هذه المنتجات المقلدة في جميع أنحاء اليابان، حيث تسمى سيو وسابي (الوسابي الغربي).

وعادة ما يخبرك اللون ما إذا كنت تنظر إلى الوسابي الحقيقي أم المزيف. فالمعجون المصنوع من نبات الفجل الأصلي لونه أخضر شاحب بينما الوسابي المقلد هو أخضر فاقع.

يذكر أن الوسابي هو بهار ياباني يشبه صلصة الفجل الحارة. لونه أخضر، ويتم تقديمه عادةً مع المأكولات البحرية مثل السوشي.

يأتي الوسابي الحقيقي من نبات الواسابي الفعلي، ولكن هناك أنواعًا مزيفة منه تخلط الفجل الحار مع إضافات لتكوين تقليد.