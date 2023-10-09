اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا في أعقاب زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما

المصدر: رويترز

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أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا في الجزء الشرقي من البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المعتقد أن موجات المد قد وصلت بالفعل إلى تلك المناطق.

وجاء التحذير في أعقاب وقوع زلزال غير معروف القوة بالقرب من جزيرة توريشيما في الساعة 5:25 صباحا (بتوقيت اليابان)، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من المتوقع أن يصل ارتفاع موجات المد إلى متر واحد.