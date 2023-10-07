مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة في أستراليا إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.

أقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها. وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.