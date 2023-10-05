انتُشلت جثة أحد الضحايا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل في هولندا إثر حادث انقلاب قارب

المصدر: د ب أ

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أعلنت خدمات الطوارئ في دينتيلورد، جنوب روتردام الهولندية، أمس، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم من جراء حادث قارب.

وأضافت أنه تم انتشال جثة الضحية الثالثة مساء أمس.

وتم إنقاذ رجل ألماني (40 عاماً) دون أن يتعرض لإصابة.

وانقلب القارب وعلى متنه أربعة أشخاص أمس في فولكراك، وهو فرع من بحر الشمال، جنوب غربي البلاد، وما زال سبب الحادث غير واضح.

وتفترض الشرطة أن الضحايا الثلاثة ينحدرون من ألمانيا، لكن لم يتم التحقق من ذلك في البداية.

وأوقفت الشرطة البحث عن المفقودين أثناء الليل، وواصلت البحث اليوم بمساعدة غواصين، وتعتقد الشرطة أن المجموعة كانت في رحلة صيد.