ألمانيا تجمع 414 مليون يورو من الضرائب على الكلاب محققةً مستوى قياسي

المصدر: د ب أ

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء أن إيرادات ضريبة الكلاب التي حصلتها البلديات الألمانية في العام الماضي وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وبمناسبة اليوم العالمي للكلاب الذي يحل في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن مجموع الإيرادات التي حصلتها الخزائن العامة في البلديات من هذه الضريبة في 2022 وصل إلى قرابة 414 مليون يورو.

ووصف المكتب هذه الحصيلة بأنها تمثل "رقما قياسيا جديدا" مشيرا إلى أن الإيرادات التي حصلتها المدن والبلديات في 2022 زادت بنسبة 3ر3% مقارنة بإيرادات عام 2021.

وأضاف الإحصائيون أن "إيرادات ضريبة الكلاب ارتفعت بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة"، وبلغت نسبة الزيادة في هذه الإيرادات 44% في حال مقارنتها في السنوات العشر الأخيرة.

يذكر أن البلديات هي التي تحدد مقدار ضريبة الكلاب، ويعتمد تحديد هذه القيمة على عدد الكلاب وسلالتها، ومن ثم فإن ارتفاع العائدات الضريبية لا يعني بالضرورة ارتفاع عدد الكلاب.