الشرطة الامريكية تعلن سقوط العديد من الضحايا في حادث إطلاق نار بجامعة في ميريلاند

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الأمريكية أنها تلقت بلاغا عن سقوط العديد من الضحايا ليلة أمس الثلاثاء، في موقع شهد إطلاق نار بجامعة ولاية مورجان في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

وعند حوالي الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0200 صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش)، تلقت شرطة بالتيمور بلاغات بشأن وقوع حادث إطلاق نار بالمبنى رقم 1700 في أرجون درايف، بحسب ما ورد في منشور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن العنوان هو موقع خاص بسكن طلبة في ولاية مورجان، بحسب ما ذكرته منصة "بالتيمور بانر" الإعلامية المحلية.

وبعد مرور نحو 40 دقيقة، أكدت الشرطة سقوط "العديد من الضحايا"، ونصحت الأفراد في المنطقة بالبقاء في أماكنهم من سلامتهم.

كما نصحت ولاية مورجان الأفراد بالابتعاد عن المناطق القريبة من مسكن "ثورجود مارشال هول" للطلبة، و"مركز ميرفي للفنون الجميلة".

ويبلغ عدد الدارسين في الجامعة حوالي 9000 طالب.