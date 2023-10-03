وكالة الأرصاد الجوية: اليابان تسجل في شهر "سبتمبر" أعلى درجة حرارة منذ العام 1898

المصدر: د ب أ

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سجلت اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي أعلى درجة حرارة ، وكان سبتمبر الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1898، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية يوم الاثنين.

وكان متوسط درجة الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 2.66 درجة مئوية من المتوسط الشهري الإجمالي المسجل لنفس الشهر بين عامي 1991 و 2020، متجاوزا الرقم القياسي السابق في عام 2012 الذي شهد ارتفاعا بمقدار 1.51 درجة مئوية فوق المتوسط، وفقا لما نقلته وكالة كيودو للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إن فترة الثلاثة أشهر لفصل الربيع ( مارس و أبريل و مايو) والصيف ( يونيو و يوليو و أغسطس) كانت أيضا الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في الشتاء حتى فبراير.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية ، تعرضت البلاد للهواء الدافئ الشهر الماضي بسبب تأثيرات نظام الضغط العالي في المحيط الهادئ وتغير المناخ.

كانت درجة حرارة سطح بحر اليابان أعلى من المتوسط خلال الشهر بمقدار 1.6 درجة مئوية، وهي الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1982. وقالت الوكالة إنه كان هناك إعصاران فقط في سبتمبر، وهو مستوى قياسي منخفض، مما يعني أن مياه المحيط الباردة والعميقة لم تختلط بالمياه السطحية الأكثر دفئا.

