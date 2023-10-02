عالمان من المجر وأمريكا يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2023

المصدر: رويترز

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أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، اليوم، أن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان من المجر والولايات المتحدة فازا بالجائزة في علم وظائف الأعضاء (فسيولوجيا) أو الطب لعام 2023 تقديراً لاكتشافاتهما التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو «الرنا المرسال» بشكل فعال ضد فيروس كورونا.

وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: «منحنا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بشكل فعال ضد كوفيد-19».

واكتشفت كاريكو طريقة تمنع الجهاز المناعي من أن يكون له رد فعل ضد تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المصنعة في المختبر بإحداث التهابات، الأمر الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه اللقاحات.

وأظهرت كاريكو بالتعاون مع وايزمان في عام 2005 أن تعديل قاعدة النيوكليوزيد، وهي وحدات الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية للحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن تبقي هذا الحمض تحت رقابة الجهاز المناعي.

وقال ريكارد ساندبرج، عضو الهيئة المانحة للجائزة في معهد كارولينسكا: «تقدر جائزة نوبل لهذا العام اكتشافهما العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة، ما كان له تأثير كبير على المجتمع خلال الجائحة الأخيرة».

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.