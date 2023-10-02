التلفزيون الرسمي: السيطرة على حريق مديرية الأمن في محافظة الإسماعيلية في مصر

المصدر: وكالات

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أعلن التلفزيون الرسمي المصري السيطرة على حريق مديرية الأمن في محافظة الإسماعيلية في مصر.

إلى ذلك قال موقع " اليوم السابع" المصري إن قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، نجحت في السيطرة علي حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبني وفقا لما ذكرت قناة إكسترا نيوز.

وقالت مصادر طبية، إنه تم نقل 15 مصابا حتي الآن إلي مستشفيات محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح خروجهم من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلي مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

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