السلطات تحاول السيطرة عليه: حريق ضخم يندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر

المصدر: البيان

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ذكر شهود ووسائل إعلام محلية أن حريقا ضخما اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر.

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتسن التحقق من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحاول السيطرة على الحريق.

وذكرت المصادر أن مبنى المديرية كان يتم تجديده منذ فترة قريبة. ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.

وذكر موقع جريدة " الفجر" المصرية إن قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، دفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعدد 6 سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة على حريق أعلى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومنع امتدادها لأي طوابق أخرى.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد 5 سيارات إسعاف؛ لإجراء الإسعافات الأولية حال وجود أي إصابات، مؤكدة مصادر عدم وجود أي ضحايا نتيجة الحريق.

وكانت قد تلقت الحماية المدنية إخطارا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.