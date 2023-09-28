القبض على 20 شخصاً بسبب أعمال نهب في ولاية فيلادلفيا الأمريكية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على ما لا يقل عن 20 شخصا بعد تخريب وسرقة متاجر في ولاية فيلادلفيا الأربعاء، مما زاد من القلق بشأن موجة من سرقات محال التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متاجر "آبل" و"لولوليمون" و"فوت لوكر" للنهب، حيث رصدت كاميرات مراقبة الحوادث وانتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة جون ستانفورد لشبكة "إن بي سي 10 فيلادلفيا" إن السبب في ذلك هو "مجموعة من الانتهازيين المجرمين".