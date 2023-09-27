حريق قاعة الزفاف المأساوي بنينوى.. الأمن العراقي يقبض على 14 متهماً في الحادث

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية العراقية إلقاء القبض (14) متهماً من بينهم (10) عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث .

وأكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية ستعلن خلال 72 ساعة.



وذكرت وزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الشمري ترأس اليوم، اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية".

وقال الشمري، بحسب البيان، إن "نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال (72) وستعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه"، موضحاً أن "التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو (900) شخص خلال الحادث".

وبين أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض (14) متهماً من بينهم (10) عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة (94) شهيداً وأكثر من (100) مصاب"، مشدداً على "تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد".

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