حقل بركاني قرب مدينة نابولي الإيطالية يشهد أقوى هزة أرضية منذ 4 عقود

المصدر: رويترز

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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات حقلا بركانيا قرب مدينة نابولي الإيطالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو أربعة عقود لكن السلطات الإيطالية قالت إن الهزة لم تتسبب في أضرار على ما يبدو.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الزلزال، وهو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، وقع في الساعة 3:35 صباحا بالتوقيت المحلي (0135 بتوقيت جرينتش).

وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان إن الزلزال "شعر السكان به. ولكن استنادا إلى الفحوصات الأولية، لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن".