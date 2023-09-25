الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى انقراض جميع الثدييات خلال 250 مليون عام

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلصت دراسة حديثة، إلى أن الحرارة الشديدة من المرجح أن تؤدى إلى انقراض جميع الثدييات خلال 250 مليون عام، عندما تندمج جميع قارات الأرض معا، لتشكل قارة واحدة عملاقة حارة وجافة وغير صالحة للعيش.

وتظهر نتائج نماذج مناخية، هي الأولى من نوعها التي يعدها كومبيوتر فائق السرعة(السوبركومبيوتر) للمستقبل البعيد، كيف ستصبح الشمس أكثر توهجا بسبب حركة الصفائح التكتونية، مما يطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء جراء الانفجارات البركانية، وفقا لوكالة "أيه بي ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الاثنين.

وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، حتى أن العديد من الثدييات لن تكون قادرة على البقاء، وفي القارة المستقبلية، التي من المرجخ أن تتشكل، سيكون العيش صالحا فقط على نحو 8 % إلى 16% فحسب من إجمالي مساحتها.

وتتكيف الثدييات، بما في ذلك البشر، بشكل أفضل مع التعايش مع البرودة، حيث يغطى الفراء أجساد العديد منها أو عبر اللجوء إلى "البيات الشتوي"، بينما لا تستطيع أن تتحمل درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول البريطانية: "ستخلق القارة العظمى الناشئة حديثا ضربة ثلاثية، تشمل في ذلك التأثير القاري، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الشمس، وتزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء كوكب الأرض".

وتابع بالقول "وستكون النتيجة، بيئة معادية، على الأرجح، خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات".

وأضاف فارنسورث: "درجات الحرارة في معظم المناطق ستتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية.