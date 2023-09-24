مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة يوم السبت، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وذكر موقع "أتلانتا نيوز فيرست" الإخباري المحلي أن الشرطة استجابت لمكالمة أبلغت عن إطلاق النار على شخص ما في حي ويست إند بالمدينة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن إطلاق النار وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن التحقيق الأولي أظهر أن رجلا فتح النار على شخصين، ورد أحدهما بإطلاق النار. ونتج عن ذلك مقتل جميع الأشخاص الثلاثة.

وقال الملازم أندرو سميث إن أحد القتلى يبلغ من العمر 17 عاما، وشاب في أوائل العشرينيات من عمره، ورجل آخر في أواخر الثلاثينيات"، مضيفا أنه لا يزال غير معروف الدافع وراء الحادث.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار كان مستهدفا، حيث اقترب رجل من شخصين وبدأ إطلاق النار عليهما. ورد أحدهما بإطلاق النار على المشتبه به.