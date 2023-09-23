مصر.. اصطدام فندق عائم بأحد الكباري ووزارة السياحة تعلق على الحادث

المصدر: د ب أ

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تعرض أحد الفنادق العائمة، لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، 220 كم جنوب القاهرة، وهو في طريقه من مدينة القاهرة إلى مدينة الأقصر في صعيد مصر.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، أن هذا الفندق العائم كان خاليا تماما من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن هذا الحادث وقع دون وجود أية خسائر في الأرواح.

وأوضح عامر، أن هذا الفندق العائم كانت قد انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو الماضي، ولم يتم تجديدها حتى تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب حيث تواجد الفندق المذكور بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي.

وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر، من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر أكتوبر القادم.

وتعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا، وتصادمه به مما أدى إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوى الأول له.

ومازالت التحقيقات مستمرة بالنيابة والجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الشركة المالكة للفندق العائم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.