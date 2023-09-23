زعيم عصابة مافيا إيطالية محتجز يدخل في غيبوبة بعد نزيف حاد

المصدر: د ب أ

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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن ماتيو ميسينا دينارو زعيم إحدى عصابات المافيا الإيطالية، المحتجز منذ يناير الماضي، دخل في غيبوبة مستمرة منذ أمس الجمعة.

ويعاني دينارو، زعيم عصابة كوزا نوسترا، من سرطان القولون ويقول أطباؤه إنه لن يتعافى. وأعلن أطباء من المستشفى، الواقع في مدينة "لاجويلا" وسط إيطاليا، بناء على طلبه ، نزع أجهزة دعم الحياة الخاصة به.

وكان زعيم المافيا الإيطالي 61 عاما قد خضع أوائل أغسطس الماضي لجراحة في الأمعاء، في مستشفى "سان سالفاتوري" بمدينة "لاكويلا" وسط إيطاليا.

وعلى الرغم من نجاح العملية، فإن سرطان القولون المتقدم، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، طبقا لما ذكرته "أنسا" نقلا عن مصادر.

وأضافت الوكالة أن ميسينا دينارو، أصيب بنزيف حاد أمس الجمعة، وبعد وقت قصير، دخل في غيبوبة مستمرة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ميسينا دينارو، الرئيس المدان لمافيا "كوزا نوسترا" في صقلية، في يناير الماضي، بعد ثلاثة عقود من الفرار.