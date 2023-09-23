الشرطة الأسترالية تضبط 200 كيلوجرام من الكوكايين في سفينة شحن

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت إنها ضبطت 200 كيلوجرام من الكوكايين كانت مخبأة في جسم سفينة شحن رست في ملبورن بعد تحركها من الأرجنتين عبر نيوزيلندا.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية إن كمية الكوكايين التي تم ضبطها وتبلغ نحو 200 كيلوجرام، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار أسترالي (5ر51 مليون دولار أمريكي).

وقال قائد الشرطة ريتشارد تشين "طريقة إخفاء (الكوكايين) ليست جديدة، وعملية الضبط مثال جديد على أن أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا".

وتم إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.